Krieg und Sport in Europa: Putin, Gazprom und die Champions League

Ein Champions-League-Finale in St. Petersburg, während Russland gegen die Ukraine Krieg führt? Das hat mehr als nur eine schiefe Optik. Der Europäische Fußballverband dürfte nun die Reißleine ziehen. Nach den jüngsten Entwicklungen in der Ukraine hat UEFA-Präsident Aleksander Čeferin für Freitag das Exekutivkomitee einberufen, hieß es auf KURIER-Anfrage. Die Entscheidung dürfte laut Insider-Informationen bereits gefallen sein: Das Spiel am 28. Mai soll offenbar an einem anderen Ort stattfinden.