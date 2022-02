Medien: UEFA zieht Champions-League-Finale aus Russland ab

Die Auswirkungen des Einmarsches der russischen Truppen in die Ukraine betreffen viele Gesellschaftsbereiche - auch den Sport. Prominentes Beispiel ist das Finale der Fußball-Champions-League der Herren Ende Mai. Geplant ist es in St. Petersburg.

Doch zu halten scheint dieser Spielort nicht. Nachdem sich mehrere hochrangige Politiker aus Europa für eine Verlegung ausgesprochen haben, reagiert nun auch die UEFA. Zwar will der Verband erst am Freitag dazu beraten, doch erste Details wurden schon jetzt publik. Wie die Associated Press aus UEFA-Kreisen erfahren hat, wird das Endspiel nicht in Russland stattfinden. Bereits davor hatte der ukrainische Fußball-Verband verkündet, den Ligenbetrieb zu stoppen.