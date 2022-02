Ganz in weiß: Formel-1-Rennstall Haas verzichtet auf russische Sponsoren

Der amerikanische Formel-1-Rennstall Haas wird am dritten und letzten Tag der Testfahrten auf dem Grand-Prix-Kurs in Barcelona mit einem ganz in weiß lackierten Wagen fahren. Das Team mit dem deutschen Piloten Mick Schumacher und dem russischen Fahrer Nikita Masepin verzichtet am Freitag auf die Werbung durch Hauptsponsor Uralkali in den russischen Nationalfarben.