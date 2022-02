Vettel legt sich fest: "Werde nicht nach Russland reisen"

Sebastian Vettel wird heuer nicht am Grand Prix von Russland teilnehmen. "Ich bin heute zu den Nachrichten aufgewacht und war geschockt. Ich weiß nicht. Es ist fürchterlich zu sehen, was dort passiert", sagte der Deutsche bei den Testfahrten in Barcelona in Bezug auf die Entwicklungen in der Ukraine.

Für den 25. September ist der Grand Prix von Russland in Sotschi angesetzt. Die FIA hat sich noch nicht festgelegt, ob das Rennen stattfinden wird. Sebastian Vettel sagt jedoch: "Meine Meinung ist, dass ich dort nicht hinfahren soll - und auch nicht hinfahren werde. Es ist falsch, ein Rennen in diesem Land auszutragen. Ich habe Mitleid mit den unschuldigen Menschen, die ihr Leben verlieren und aus dummen Gründen getötet werden. Das ist eine sehr, sehr seltsame und verrückte Führung eines Landes."

Leclerc traurig

Weltmeister Max Verstappen sagte: "Wenn sich ein Land im Krieg befindet, dann ist es nicht korrekt, dort zu fahren." Charles Leclerc mache die aktuelle Situation "traurig". Fernando Alonso bleibt wie immer Realist: Es sei eine "Entscheidung der Formel 1", ob man dort fahren werde