Besser, spannender, fairer: Die Formel 1 hat sich neu erfunden

Die Lenkräder konnten sie wiederverwenden aus dem Vorjahr. Immerhin. Kosten ja auch gut und gerne 100.000 Euro in der Entwicklung und Produktion. Pro Stück. Ziemlich alles andere an und in den Formel-1-Autos des Jahres 2022 ist aber neu und unerprobt auf der Rennstrecke.

Die Ingenieure hassen diese Ungewissheit, die Fans der Königsklasse aber lieben sie, weshalb alle mit Spannung und Vorfreude am Mittwoch nach Barcelona blickten, wo die neue Generation der Rennwagen im Rahmen der ersten Testreihe vor dem Saisonstart am 20. März auf die Piste geschickt wurde.