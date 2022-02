Lewis Hamilton meldet sich zurück und sorgt gleich für Schlagzeilen

Der Brite brennt darauf, es nach dem verlorenen WM-Finale in Abu Dhabi noch einmal allen zu zeigen. Zwar gibt er zu, dass er nach den umstrittenen Entscheidungen des mittlerweile geschassten Rennleisters einen Moment lang "den Glauben an das System verloren" habe, "aber ich fühle immer, dass man solche Emotionen in Stärke umwandeln kann."

Dabei waren sich viele nicht sicher, ob Hamilton nach den Vorkommnissen am Ende der Saison 2021 überhaupt noch einmal in die Formel 1 zurückkehren würde. Der Brite hatte seit dem verlorenen Finale nichts mehr von sich hören lassen und war auch nicht in den sozialen Medien präsent. Doch das will er nicht zu hoch hängen. "Ich habe einfach den Stecker gezogen und abgeschaltet", erklärt er. "Ich verdiene es, am Ende des Jahres mal abzuschalten." Hamilton hatte den Winter genutzt und viel Zeit mit seiner Familie verbracht. "Das war eine seltene Begebenheit, dass mal alle da waren. Ich habe mich einfach darauf fokussiert, bei ihnen zu sein."