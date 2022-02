EU kündigt "härteste Sanktionen der Geschichte" an

"Das gehört zu den dunkelsten Stunden Europas seit dem Zweiten Weltkrieg", schlug EU-Außenbeauftragter Josep Borrell dramatische Töne an, kurz nachdem Donnerstagfrüh die befürchtete Nachricht eingetroffen war: Es ist wieder Krieg in Europa. Bis vorgestern kaum vorstellbar, schlugen am Freitag in der Ukraine russische Raketen und Bomben ein.

Restriktiven Maßnahmen

Auf diese "eklatante Aggression" will die EU nun mit "restriktiven Maßnahmen antworten, die Russland für sein Vorgehen massive und schwerwiegende Konsequenzen auferlegen werden“, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung der 27 EU-Staats- und Regierungschefs. Es werde "das härteste Sanktionspaket, das die EU je beschlossen hat", kündigte Borrell an.

In aller Eile reisten die EU-Regierungschefs, darunter auch Kanzler Karl Nehammer, am Donnerstagabend zu einem Sondergipfel in Brüssel an. Das Ziel: Einigung auf die nächste Sanktionswelle, mit der Russland zur Abkehr von seinem Kriegskurs gezwungen werden soll. Gedacht ist dabei nun daran, den Zugang wichtiger russischer Banken zu den europäischen Finanzmärkten zu kappen.

Ausschluss aus dem Swift-System vorerst kein Thema

Dabei könnten die größten und staatlichen Institute, Sber und VTB, ins Visier genommen werden – beide spielen für die Finanzierung des Energiesektors eine zentrale Rolle. "Es wird zu schweren Einschränkungen für den Finanzbereich in Richtung EU, in Richtung Westen kommen", sagte Bundeskanzler Karl Nehammer kurz vor dem Sondergipfel. Der Ausschluss Russlands aus dem globalen Zahlungssystem Swift (siehe rechts) ist dagegen laut Nehammer vorerst "kein Thema".