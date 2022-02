NATO verstärkt Truppen in Baltikum, Litauen fordert Waffenlieferung

Die NATO bleibt bei ihrem Entschluss: Eine Entsendung von NATO-Truppen in die Ukraine ist nicht geplant, erklärte Generalsekretär Jens Stoltenberg am Donnerstag. Lieber wolle man die Truppen an der Ostflanke des Bündnisses, also in Estland, Lettland, Polen, der Slowakei, Ungarn und Rumänien, verstärken: Rund 6.000 amerikanische, 1.000 britische, 350 deutsche und Soldaten aus weiteren Nationen sollen dorthin verlegt werden. Zudem sind laut Stoltenberg mehr als 100 Kampfjets in Alarmbereitschaft, um den Luftraum des Westens zu überwachen. Verteidigungspläne, die schnellere Truppenbewegungen ermöglichen, wurden aktiviert.

Die Regierungschefs der NATO-Staaten werden heute zu einer Sondersitzung zusammenkommen und beraten. Stoltenberg verurteilte die Invasion Russlands als einen "brutalen kriegerischen Akt": "Wir haben jetzt einen Krieg in Europa in einem Ausmaß und einer Art, von der wir dachten, sie gehöre der Vergangenheit an."