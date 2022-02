KURIER-Redakteure in Charkiw: "Mitten im Raketenhagel"

Auch dann noch, als Meldungen von russischen Truppen in Charkiw kommen, als sich der Bürgermeister in einen U-Bahn-Schacht in Sicherheit bringt. Wenige Kilometer vom Zentrum entfernt sitzen Menschen im Lokal, trinken ein Glas Wein. "Das ist ein sicherer Ort, was sollen denn die Russen hier wollen?", fragt ein junger Mann in die Runde.

"Für wen kämpfen?"

Kämpfen will er nicht. "Für wen denn? Für diese korrupte Regierung, die unser Land verkauft hat?" Auf eine russische Besatzung freue er sich aber auch nicht, sagt er. "Ich war vollkommen überrascht, als ich in der Früh die Meldungen über den Einmarsch las. Niemals hätte ich gedacht, dass Putin wirklich so weit geht und wirklich von überallher in unser Land einmarschiert. Natürlich bin ich Ukrainer, aber was soll ich jetzt groß tun?", fragt er.