Russland erklärt Ukraine den Krieg und startet Militäroperationen

Zum Gebet angesichts der Lage in der Ukraine hat der Innsbrucker Bischof Hermann Glettler aufgerufen. In bisher elf kirchlichen Gemeinden Tirols von Reutte im Außerfern über Innsbruck bis Lienz in Osttirol finden in den nächsten Tagen Gebete statt, wie die Diözese Innsbruck laut Kathpress in einer Aussendung ankündigte.

Auch in der Steiermark wird für den Frieden und für die Menschen in der Ukraine gebetet - in der Grazer Stadtpfarrkirche am kommenden Freitag um 18.15 Uhr, wie die Diözese Graz-Seckau ankündigte. Der Grazer Bischof Wilhelm Krautwaschl nannte es "traurig, dass uns ein Thema wie Krieg so dominiert und nicht, wie wir als eine Menschheit gut vorankommen". Er rief zum Gebet dafür auf, "dass im Ukraine-Konflikt die Vernunft siegt und nicht die dumpfe Gewalt". Alle Verantwortungsträger mögen den Frieden und das Wohlergehen aller Menschen im Blick haben - über Landesgrenzen hinaus.

Im Wiener Stephansdom kam es bereits am vergangenen Samstag zu einem eindringlichen Friedensappell an die Konfliktparteien.