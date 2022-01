Putins Mythos vom gedemütigten Riesenreich Russland

"Das ist eine gewaltige Propagandalüge", sagt Sergey Sumlenny, russischstämmiger Politologe und ehemals Leiter der Heinrich-Böll-Stiftung in Kiew. "Die Legende vom betrogenen Russland gibt es schon seit den 1990er Jahren", sagt er, auch Boris Jelzin habe sich ihrer bedient. Es handle sich dabei aber nur um "sowjetischen Revanchismus".

Verdrehte Inhalte

Sieht man sich die Fakten an, wird das auch klar. Denn der Satz, den Putins stets als Beweis dafür anführt, dass die NATO keine Ex-Sowjetrepubliken als Mitglieder aufnehmen wolle, ist in ganz anderem Kontext gefallen als jetzt dargestellt: Als US-Außenminister James Baker 1990 im Zuge der deutschen Wiedervereinigung sagte, dass es für die Sowjetunion wichtig sei, dass sich die NATO "nicht ein Zoll in östlicher Richtung ausdehnen" werde, war nicht der gesamte Ostblock gemeint, "sondern eine Stationierung von Soldaten und Waffen auf dem Gebiet der ehemaligen DDR", sagt Sumlenny. Das sei auch schriftlich festgehalten worden – und daran halte man sich bis heute.