Sergej Lawrow, Putins Großmeister der Demütigung

Geschichten wie diese, ebenso wie seine Vorliebe zu Whisky, Poesie, Jagd und deftigen Kraftausdrücken, wirken freilich daheim in Russland am meisten. Dass er etwa den britischen Außenminister David Miliband 2008 wegen des russisch-georgischen Krieges mit den Worten „Who are you to fucking lecture me?“ abkanzelte, trug ihm „We LoveRov“-T-Shirts ein, die man an Moskauer Souvenirständen kaufen konnte.

In jüngerer Vergangenheit sind Lawrows Beliebtheitswerte allerdings – parallel mit denen seines Chefs Wladimir Putin – gesunken. Dass er sich dennoch so viele Jahre im Amt halten konnte, während Putin alle anderen Minister mindestens einmal ausgetauscht hat, hat aber nicht nur mit seinen Erfolgen auf der internationalen Bühne zu tun. Er gilt Moskau trotz seiner Emotionalität als Technokrat, der gern um die Welt jettet und sich in feinem Londoner Zwirn kleidet, der aber keinerlei Ambitionen außerhalb des Außenministeriums hat – also nie ein Konkurrent für seinen Chef war. Daneben gilt er aber auch als überaus loyaler und fast beamtenhaft agierender Befehlsempfänger, der den Kurs des Kreml ohne Widerspruch vertritt. Das gilt auch für die russische Politik der Desinformation. Das Außenministerium kommuniziert etwa durchaus Gemetzel in der Ukraine, die nachgewiesenerweise nie stattgefunden haben.