Das Ende der UdSSR: Fehlende Glühbirnen und skurrile Tauschgeschäfte

Der erste ukrainische Zöllner zeigte sich angesichts der Menge mitgeführter Waren überfordert und schickte mich zum Kollegen, der für die Lkw-Abfertigung zuständig war. Nach viel Zureden und kleiner Bestechung mit Aspirin und Hustenbonbons ließ er mich passieren, mit einer Bitte: "Die Sachen nicht in einem Krankenhaus abgeben. Dort werden sie sofort gestohlen. Geben Sie es dem griechisch-katholischen Bischof. Der hat gerade seine Kirche zurückbekommen und muss nicht mehr als Busfahrer arbeiten."

Glühbirne to go

Auf vereisten Straßen voller Schlaglöcher erreichte ich den westlichsten Zipfel der Ukraine, Uschgorod. In der 100.000-Einwohnerstadt war die Fernheizung ausgefallen. Das Zierbecken in der Eingangshalle der Universität war eingefroren. Professoren und Studenten zogen in der Vorlesung nur die Handschuhe aus, saßen in Jacken und mit Haube im Hörsaal. Das wohl begehrteste Mitbringsel wären Glühbirnen gewesen, aber das erfuhr ich erst jetzt. In allen öffentlichen Gebäuden, selbst im Spital, baumelten nur leere Fassungen von der Decke, der Inhalt: gestohlen. Der Oberarzt trug immer eine Glühbirne bei sich und schraubte sie nur dort ein, dort wo er gerade ordiniert.

Im Schuhgeschäft im Zentrum der Stadt zierten mitten im Winter zwei Paar Gummistiefel und weiße Damensandalen die leeren Regale. Der Asparagus im Topf, als Dekoration gedacht, war eingefroren. Auch die Regale in den meisten anderen Läden waren leer. Das Angebot an Grundnahrungsmitteln war dürftig. Wer im Sommer nicht eingelagert hatte, musste im Winter fasten. Die Beeren, die Pilze, das Obst und Gemüse von Verwandten auf dem Land wurde tonnenweise eingekocht, oder getrocknet. Kleingartenbesitzer waren diejenigen die Profiteure der Krise: Sie deckten in diesen ersten Tagen nach dem Tod der Sowjetunion die Hälfte des gesamten Bedarfes des Landes ab.