30 Jahre danach: Als die Sowjetunion zerfiel

Die uns aufgezwungene russische Reiseleiterin, die auf die Wiener aufpassen sollte, verschwindet schnell in diversen Geschäften, um zu hamstern.

Ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für die Esten sind die Finnen, mit denen sie sich ohne Dolmetscher unterhalten können. Die sprachverwandten Nachbarn sind auch die ersten ausländischen Investoren. Viele Finnen kommen per Schiff als Touristen. Ein 48-Stunden-Visum können sie an Bord erwerben. Die Überfahrt von Helsinki nach Tallinn dauert gerade einmal zwei Stunden. An Bord ist Alkohol zollfrei zu haben. Da Wodka auch in Estland sehr billig ist, verbringen viele Finnen die Zeit ausschließlich an der Bar. Auch einige würdige ältere Damen fallen durch ihre heftige Schlagseite auf.

Um die baltischen Länder besser kennenzulernen, beschließen wir, die im Voraus bezahlten Flugtickets verfallen zu lassen und die Reise per Taxi fortzusetzen. Die Intourist-Reiseleiterin weiß nicht, wie sie reagieren soll, lässt uns dann aber ziehen. Schließlich weht nach dem Mauerfall in Berlin und den Regimewechseln in Osteuropa auch im Baltikum ein leichtes Freiheitslüftchen.