Was Wladimir Putin mit Stalin verbindet

„Was 2024 passiert, werden wir sehen“, sagt Wladimir Putin, bevor er breit grinsend das Rednerpult in der Duma verlässt.

2024: Das wäre das Jahr, in dem Putins letzte Amtszeit endet. Jetzt ist es das Jahr, in dem er von vorne anfangen darf: Am Mittwoch hat das Parlament seiner neuen Verfassung zugestimmt, die die bisherigen Amtszeiten Putins – es waren vier – auf null setzt. Damit wird es ihm möglich, noch zwei Mal als Präsident zu regieren – bis 2036. Da wäre er dann 83 Jahre alt.

Freilich: Ob Putin tatsächlich antreten wird, ließ er offen, und zwar mit eben jenem breiten Grinsen. Dazu betonte er mehrfach, dass seine Staatsreform noch zwei Hürden nehmen müsse: Am 22. April wird das Volk abstimmen, danach muss das Verfassungsgericht darüber befinden. Allein, dass das Volk dagegen sein wird, gilt als ausgeschlossen, da Putin auch Mindestlohn und Pensionserhöhung im Entwurf verankern ließ. Und das Verfassungsgericht wird nicht nein sagen – zumal Putin demnächst auch über dessen Besetzung selbst entscheidet.