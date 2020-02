Für immer Putin? Russen sind gespalten

Die Frage eines dauerhaften Verbleibs des Präsidenten Wladimir Putin an der Macht spaltet laut einer Umfrage die Russen. 46 Prozent der Befragten seien dafür, dass der 67-Jährige nach seiner im Moment möglichen letzten Amtszeit 2024 abtrete, teilte das Meinungsforschungsinstitut Lewada am Freitag in Moskau mit.

45 Prozent der Befragten hingegen wollten, dass Putin über 2024 hinaus die Geschicke der Rohstoff- und Atommacht führe. Nach der aktuellen russischen Verfassung endet Putins letzte Amtszeit 2024. Der Präsident unterzieht das Grundgesetz aber derzeit den größten Veränderungen der russischen Geschichte. Verbreitet ist die Meinung, dass der frühere KGB-Offizier sich damit dauerhaft den Verbleib an der Macht sichern möchte.