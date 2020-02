Flüchtlinge: Griechenland schickt 50 Kriegsschiffe aufs Mittelmeer

Es sind Bilder, die an die Flüchtlingswelle 2015 erinnern: Türkische TV-Sender zeigen Flüchtlinge und Migranten, die sich in Autos, Bussen und zu Fuß in Richtung Grenze oder Küste aufmachen. Ihr Ziel: Europa.

Während die Türkei offiziell dementiert, wegen der kritischen Lage im syrischen Idlib die "Schleusen" geöffnet zu haben, reagieren betroffene, europäische Staaten bereits. Laut Berichten der deutschen Bild hat die griechische Regierung 50 Kriegsschiffe zu den griechischen Inseln geschickt, um die EU-Außengrenzen zu schließen. Zudem kreisen zehn Helikopter in Grenznähe.

Griechenland versucht, seine Grenzen komplett abzuriegeln. Das gilt demnach nicht nur für Flüchtlinge, sondern für alle. Die griechischen Truppen sind in höchster Alarmbereitschaft. Aus Regierungskreisen heißt es: " Griechenland hat die Bewachung seiner Grenzen zu Land und zu Wasser maximal verschärft."

Der große Grenzsturm scheint in Griechenland bisher auszubleiben: Bisher kam laut offiziellem Stand ein Flüchtlingsboot mit 15 Menschen und eines mit 50 Passagieren in Lesbos an.