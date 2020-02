Erdogan öffnet Grenze für Flüchtlinge: Das Ende des EU-Türkei-Deals?

Dazu muss man die Situation der Flüchtlinge in der Türkei verstehen. Diese hat sich in den vergangenen Monaten verschärft. Mittlerweile seien fast vier Millionen Flüchtlinge in dem Land.

Lange Zeit seien die Syrer weitgehend toleriert worden, mittlerweile sei die Stimmung in der Bevölkerung aber gekippt, berichtet Günay. Zu den Syrern seien wegen Erdogans "Politik der offenen Türen" auch Migranten aus anderen Ländern, etwa Afghanistan und dem Iran gekommen.

Das Land stecke in einer tiefen Wirtschaftskrise, so Günay, die Arbeitslosenzahlen steigen massiv, vor allem unter Jugendlichen. Eine Besserung ist nicht in Sicht. "Die Unzufriedenheit steigt rasant - und damit auch die Ressentiments gegen Ausländer."