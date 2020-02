Türkei: "Können die Flüchtlinge nicht mehr halten"

Er appellierte zugleich an die NATO und die internationale Gemeinschaft, die von den syrischen Regierungstruppen in Idlib begangenen " Verbrechen gegen die Menschlichkeit" zu stoppen. Staatschef Recep Tayyip Erdogan hatte zuvor am Abend mit Regierungsmitgliedern und Militärvertretern in einer Krisensitzung über die Lage in Idlib beraten.

"Können Flüchtlinge nicht mehr halten“

Der Sprecher der in der Türkei regierenden AK-Partei Erdogans, Ömer Celik, sagte im Fernsehen, die NATO müsse an der Seite der Türkei stehen.

Gleichzeitig drohte er der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu zufolge kaum verhohlen damit, den Flüchtlingen im Land die Grenzen zu öffnen: "Unsere Flüchtlingspolitik ist dieselbe, aber hier haben wir eine Situation. Wir können die Flüchtlinge nicht mehr halten", sagte er.