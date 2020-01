Vor Europas Haustür droht schon der nächste Krieg

Unmittelbar vor Europas Haustür droht der Bürgerkrieg in Libyen vollends zu eskalieren. Einen entscheidenden Schritt dahin setzte am Donnerstag das türkische Parlament: Es gab dem Drängen von Staatschef Recep Tayyip Erdoğan nach und bewilligte die Entsendung türkischer Truppen nach Libyen. „Türkische Vorauskommandos sind schon im Land“, schildert der sicherheitspolitische Analyst und Libyen-Experte Wolfgang Pusztai dem KURIER. Mit dem grünen Licht des Parlaments in Ankara könnte es dann ganz schnell gehen. „Binnen weniger Tage könnten die ersten Truppen in Libyen sein“, sagt Pusztai.

Ihr Auftrag wäre es, den Einheiten der bedrängten Regierung in der Hauptstadt Tripolis beizustehen. Seit Monaten wird die Stadt von den anrückenden Truppen von General Khalifa Haftar belagert.