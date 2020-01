Flüchtlinge: Wie es nach dem Türkei-Deal weitergeht

100.000 syrische Babys jedes Jahr

Die Türkei beherberge mit 3,6 Millionen Syrern bereits einen Großteil der Flüchtlinge des Krieges, dreimal so viel wie Europa. "Und die Zahl der Syrer in der Türkei nimmt stetig zu", warnt Knaus - nicht, weil so viele neue kommen, sondern vor allem wegen der Geburten: Rund 100.000 syrische Babys werden im türkischen Exil jedes Jahr geboren. Die Zahl der schulpflichtigen Syrer habe die Million bereits überschritten.

"Die Situation der Syrer in der Türkei muss verbessert werden, das ist auch im Sinne Europas", so Knaus. Europa könne weiterhin vor allem finanziell helfen. Derzeit leben rund 1,7 Millionen Syrer in der Türkei von Sozialhilfen, die von der EU finanziert werden.

Die Türkei wünscht sich als Gegenleistung für die Versorgung der Syrer etwa eine Visa-Erleichterung für Türken sowie Beitrittsperspektiven. Doch bei den Gesprächen über einen EU-Beitritt gibt es momentan „keine Fortschritte“, so EU-Kommissarin Johansson. Der Grund ist vor allem auch das Vorgehen der türkischen Regierung gegen ihre Kritiker innerhalb des Landes.

"Migrationskatastrophe" in Griechenland

Während die Flüchtlingsankünfte in Europa insgesamt zurückgehen, wird die Situation auf den griechischen Inseln immer schlimmer. Im vergangenen Jahr sind dort rund 60.000 Flüchtlinge aus der Türkei angekommen - ein Anstieg von 83 Prozent. Angesichts der hohen Zahl an Flüchtlingen in der Türkei selbst sei das zwar wenig, sagt Knaus. Doch die griechischen Behörden kommen mit der Bearbeitung der derzeit 88.000 offenen Asylanträge nicht nach. Außerdem werden die Ankünfte weiter steigen.