Wieder mehr Flüchtlinge: "Lager sind zehnfach überfüllt"

35.000 Menschen. In Lagern, die eigentlich für maximal 5400 gedacht sind. Hunderte Menschen, die sich für eine Toilette anstellen. Kleine Kinder, die bei Regen und Kälte in Zelten hausen, die keinen Zugang zu Wasser haben.

Was klingt wie aus einem Krisengebiet, ist die aktuelle Situation auf den griechischen Inseln: Seit im September und Oktober wieder mehr Asylsuchende in der Ägäis gelandet sind, herrscht dort – erneut – massive Überforderung. „Wir sind an einem kritischen Punkt angelangt“, sagt UNHCR-Sprecher Boris Cheshirkov. 20.000 Ankünfte registrierte das UNHCR in den beiden Monaten; so viele, wie seit März 2016 nicht mehr. Man wisse nicht, wo man die Menschen unterbringen soll: „Die Lager sind zehnfach überfüllt – und jetzt kommt auch noch der Winter.“