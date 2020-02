Türkei erlaubt Flüchtlingen offenbar Weiterreise nach Europa

Luftangriff mit dramatischen Auswirkungen

Die Lage in Idlib eskaliert rasant. Bei einem Luftangriff durch russische Streitkräfte sind - offiziellen Angaben zufolge - in Nordsyrien mindestens 22 türkische Soldaten getötet worden, in türkischen Medien ist teils von bis zu 34 Opfern die Rede. Das könnte große Auswirkungen auf die Gesamtlage haben - eine offene Konfrontation zwischen Russland und der Türkei könnte die Folge sein.

Der Präsidialpalast in Ankara hat zu Idlib am späten Donnerstagabend deshalb eine Sondersitzung einberufen, sie hat zwei Stunden gedauert. Der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu zufolge leitete Präsident Recep Tayyip Erdogan das Sicherheitstreffen selbst. Auch die größte Oppositionspartei CHP soll eine Sitzung zu Idlib einberufen haben.

Idlib ist das letzte große Rebellengebiet in dem Bürgerkriegsland. Die Situation dort war jüngst eskaliert. Die Türkei unterstützt in dem Konflikt islamistische Rebellen. Mit Russland als Schutzmacht der syrischen Regierung hatte sie ein Abkommen getroffen, um in Idlib eine Deeskalationszone einzurichten und hatte dort Beobachtungsposten eingerichtet. Eigentlich gilt auch eine Waffenruhe. In den vergangenen Wochen war das syrische Militär mit russischer Unterstützung aber weiter in dem Gebiet vorgerückt.

Erdogan hat wiederholt mit einem Militäreinsatz gedroht, sollte sich das syrische Militär nicht zurückziehen. Ein entsprechendes Ultimatum in Richtung syrische Regierung soll Ende Februar auslaufen. Gleichzeitig laufen Verhandlungen mit Russland.

USA fordern Flugverbotszone

US-Senator Lindsey Graham hat deshalb nun eine Flugverbotszone in der Region gefordert. "Es ist jetzt an der Zeit, dass die Internationale Gemeinschaft eine Flugverbotszone einrichtet, um Tausende unschuldige Männer, Frauen und Kinder vor einem schrecklichen Tod zu retten", erklärte Graham am Donnerstag.

Graham ist ein Vertrauter von US-Präsident Donald Trump. An dessen Adresse hieß es in Grahams Mitteilung: "Herr Präsident: Es liegt in unserem nationalen Sicherheitsinteresse, das Gemetzel zu beenden und einer humanitären Krise zuvorzukommen, die Millionen zusätzlicher Flüchtlinge aus Syrien abwandern lassen und weiteres Chaos verursachen könnte."

Graham kritisierte, die Welt schaue tatenlos dabei zu, wie Idlib vom syrischen Präsidenten Bashar al-Assad, vom Iran und von Russland zerstört werde. "Das ist eine der größten humanitären Katastrophen seit Jahrzehnten." Der Republikaner begrüßte ausdrücklich die Intervention der Türkei in Idlib aufseiten der Rebellen.