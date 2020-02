Bedrängter Erdoğan spielt wieder die Flüchtlingskarte

Was also tun? Es wird nichts Anderes übrig bleiben, als sich mit dem russischen Präsidenten an einen Tisch zu setzen. Denn ob man das will oder nicht: Um endlich, nach neun Kriegsjahren, eine Lösung für Syrien zu erzielen, führt kein Weg an Putin vorbei. Und was die Flüchtlingsfrage anbelangt, sollte die jüngste Entwicklung der letzte Weckruf für Europa gewesen sein, endlich eine gemeinsame, kohärente und solidarische Strategie zu entwickeln. Es ist ohnehin ein Trauerspiel, dass nach 2015 in diese Richtung nichts geschehen ist - weil nationalstaatliches Kleinklein dominiert und die Vision eines großen, geeinten und starken Europas blockiert. Bitter.