Der Mann, den sie zu Gorbi machten

Zuhause in Russland sieht seine Welt anders aus. Dort wäre Gorbatschow auch gern der Welterklärer, der er im Westen ist. Das haben seine politischen Erben ihm aber verunmöglicht. Schon Boris Jelzin, mit dem ihn eine öffentlich ausgetragene, höchst persönliche Feindschaft verbindet, stempelte ihn als Sündenbock ab. Ihm wurde alles umgehängt, was in den „wilden 90ern“ schief lief, nur um mit dieser Abgrenzung die eigene politische Agenda zu legitimieren. Wladimir Putin tat es ihm in den 2000ern gleich – er beschwört bis heute immer wieder den Mythos, dass die UdSSR nie hätte zerfallen müssen, wäre nicht Gorbatschow gewesen. „Die größte Tragödie des 20. Jahrhunderts“ sei das Ende der Sowjetunion, sagt der russische Präsident gerne.