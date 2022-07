Mangott: Gassparzwang ist genau, "was Putin will"

Dass die Sanktionen den Krieg in der Ukraine noch beenden k√∂nnen, h√§lt der Experte aber f√ľr unwahrscheinlich. "Damit w√ľrde Putin der eigenen Bev√∂lkerung signalisieren, dass er sich letztlich dem Westen gebeugt hat, eingeknickt ist und verloren hat. Die vielen Kosten, die der Krieg Russland schon gebracht hat, w√§ren dann umsonst gewesen. Das kann er sich politisch nicht leisten", so Mangott. Der Experte glaubt deshalb, dass auch weitere Sanktionspakete Putin diesbez√ľglich nicht umstimmen k√∂nnen. Gleichzeitig sei auch eine Verhandlungsl√∂sung derzeit nicht in Sicht. "Ich glaube, dass dieser Krieg noch mindestens viele Monate dauern wird", sch√§tzt Mangott. Im Winter k√∂nne es m√∂glicherweise ein Abflauen der K√§mpfe und eine Art Pause geben, bevor es im Fr√ľhjahr weitergehe.

Zur Drohung des russischen Au√üenministers Sergej Lawrow am Mittwoch, auch Ziele au√üerhalb des Donbass erobern zu wollen, sagt Mangott: "Das ist zum Teil eine Reaktion auf die ukrainische Ank√ľndigung, das gesamte Territorium wieder zur√ľckerobern und auch die Krim angreifen zu wollen." Die Botschaft Lawrows sei aber auch eine an den Westen. Er wolle damit sagen: Russland ist entschlossen, diesen Krieg zu gewinnen - koste es, was es wolle.