Nord Stream 1: Es fließt wieder Gas + CIA: Rund 15.000 Russen gefallen

Der Schweizer Außenamts-Vizestaatssekretär Johannes Matyassy erklärte die Kehrtwende der Regierung so: Als bei der Schweiz eine von der NATO kommende Anfrage eingegangen sei, habe es geheißen, die Ukraine bestimme, wer als verletzte Person ins Ausland geschickt werde. Die Schweiz hätte also nicht kontrollieren können, ob ein Militär dabei gewesen wäre. Dies sei nun anders.

Die Schweiz will nun doch Verletzte aus der Ukraine aufnehmen. Nach einem Veto aus dem Außenministerium sollen Kinder medizinische Hilfe in der Schweiz bekommen. Bewegung in die Sache hat offenbar ein Brief der ukrainischen Botschaft gebracht. Botschafter Artem Rybtschenko garantierte darin laut einem Bericht des Fernsehsenders SRF, dass kein Militär zur militärischen Behandlung in die Schweiz gelassen werde. Das mit der Neutralität begründete Nein hatte für Empörung gesorgt.

Bei dem Prozess in Moskau droht ihr eine lange Haftstrafe. Owsjannikowa war am 14. März hinter der Nachrichtensprecherin aufgetaucht und hielt ein Schild mit der Aufschrift "Kein Krieg" in die Kamera.

Zuletzt sind knapp 11.000 ukrainische Flüchtlinge in den Klassen gesessen. Mittelfristig werden 37.500 bis 50.000 erwartet, heißt es in der aktuellen Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der NEOS durch Minister Martin Polaschek (ÖVP). Die meisten werden es laut Projektion weiter an Volksschulen (21.300) und Mittelschulen (17.600) sein.

Ein Sieg seines Landes gegen die russischen Angreifer würde ganz Europa schützen, betonte Präsident Wolodymyr Selenskij in seiner Videoansprache in der Nacht auf Donnerstag.

07/20/2022, 10:49 PM | Anita Kiefer