Kritik an Kanada wegen Lieferung von Nord-Stream-Turbinen

Trudeau selbst bekrĂ€ftigte in dem GesprĂ€ch einer Mitteilung seines BĂŒros zufolge die "anhaltende UnterstĂŒtzung Kanadas fĂŒr die Ukraine angesichts der russischen MilitĂ€raggression". Die VerbĂŒndeten der Ukraine mĂŒssten weiter eine "starke Einigkeit beibehalten" und Russland "hohe Kosten" fĂŒr die "illegale und nicht zu rechtfertigende Invasion der Ukraine" auferlegen. Die Nord-Stream-Turbinen wurden in dem Statement nicht erwĂ€hnt.

Am Sonntag fanden in den kanadischen StĂ€dten Ottawa und Montreal Proteste gegen die Lieferung der Turbinen nach Europa statt. In Montreal versammelten sich dutzende Menschen auf einem zentralen Platz. Sie trugen ukrainische Flaggen und Banner mit Aufschriften wie "Geld fĂŒr russisches Gas tötet Ukrainer". In Kanada lebt eine große ukrainischstĂ€mmige Gemeinde.

Kanadas Finanzministerin Chrystia Freeland hatte am Samstag erklĂ€rt, die Entscheidung der Regierung, eine zeitlich begrenzte Ausnahme zu machen und die Turbine fĂŒr die russische Pipeline zu liefern, sei "sehr schwierig" gewesen. Ihre Regierung sehe jedoch die Energieprobleme, "denen sich Deutschland und unsere europĂ€ischen Partner gegenĂŒber sehen", und habe entsprechend gehandelt.

Durch Nord Stream 1 fließt seit dem 11. Juli wegen Wartungsarbeiten kein Gas mehr; ob Russland nach Beendigung der Arbeiten, deren Dauer die deutsche Bundesregierung mit etwa zehn Tagen veranschlagt, den Gashahn wieder aufdreht, gilt als offen. Aber schon Mitte Juni hatte Gazprom unter Verweis auf die defekte Turbine die Gaslieferungen durch die Ostsee-Pipeline stark gedrosselt.