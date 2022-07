"Die Sanktionsdebatte ist unmoralisch"

Ihr Verteidigungsminister hat eine Gegenoffensive im Süden angekündigt. Hat man überhaupt noch Ressourcen?

Der Minister weiß, was er sagt. Aber es geht nicht um Quantität: Ja, die Russen sind uns stark überlegen. Aber uns geht es darum, jedes Menschenleben zu retten. Die Moral ist auf unserer Seite. Das Einzige, was Putin gut macht, ist die Derussifizierung der Ukraine. Die Russen sehen, dass sie nicht gewollt werden. Sie können sich bis jetzt nur mit Waffen und brutaler Gewalt in den besetzten Gebieten behaupten.

Gibt es einen Punkt, wo man auf einen Waffenstillstand hinarbeiten muss? Viele im Ausland dachten, die Ukraine würde nicht durchhalten. Forderungen, Waffenlieferungen einzustellen, Verhandlungen aufzunehmen, sind völlig realitätsfern, dienen nur dem Aggressor – Putin würde sich nur neu aufstellen. Er will die Ukraine und ihr Volk auslöschen. Frieden ja – aber dafür müssen wir an der Front Bedingungen schaffen.

Sie rechnen damit, dass der Krieg noch lange dauert.

Ja, es kann dauern. Das hängt davon ab, wie stark wir durch Partner unterstützt werden. Aber es geht nicht nur um uns: Wenn gesagt wird, man „schiele zu sehr“ auf die Ukraine …

… das hat Wirtschaftskammerpräsident Mahrer zur Sanktionsdebatte gesagt …

… dann muss man sagen: Was ist die Antwort auf Kriegsverbrechen, auf tägliche Raketenangriffe, bei denen viele Menschen, auch Kinder, getötet werden? Solche Debatten sind unmoralisch. Wir wollten diesen Krieg nicht. Wir haben seit 2014 gewarnt, dass Russland das Völkerrecht bricht, dass adäquat zu reagieren ist, um weitere Verbrechen zu verhindern. Unsere Warnungen wurden ignoriert. Im Gegenteil: Man arbeitete verstärkt mit Putin, gab ihm Instrumente in die Hand, um Europa durch Abhängigkeit von Russland zu schwächen. Ich glaube, dass es Geschäfte, wie sie mal gemacht wurden, nicht mehr geben wird. Alle wollen Frieden, aber es wird nicht mehr, wie es war. Putins Ziel ist, weitere Länder in Europa zu beherrschen. Das wird auch hier mehr und mehr erkannt. Dieses Monster muss gestoppt werden, damit es über die Grenze nicht hinauskommt.