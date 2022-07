Aber wenn Putin mit der Energie Druck machen will, ist dann anzunehmen, dass er das dann macht, um uns besonders weh zu tun?

Die militärischen Experten sagen, dass man das nicht im Sommer macht, da nutzt man das als Drohung. Das wird strategisch eher im Winter passieren. Aber ich sage nochmal, das ist ja keine Zufallsentscheidung. Da haben Menschen in der Europäischen Kommission Entscheidungen getroffen und den Staats- und Regierungschefs vorgeschlagen, was man machen soll, um den Krieg zu beenden. Und man hat verabsäumt, der Bevölkerung zu sagen, wie der Preiszettel dafür aussieht. Das ist nicht die alleinige Entscheidung der Russen, sondern Europa hat sich an die Seite der Ukraine gestellt. Das sind politische Entscheidungen von Leuten, die dafür die Verantwortung übernehmen müssen. Es geht hier nicht nur um Frieden in der Ukraine, es geht in der Folge auch um den sozialen Frieden in unseren Ländern. In Deutschland wird schon debattiert, dass die Energiekosten, also Heizen, Strom und Sprit, für eine Familie um 300 bis 400 Euro pro Monat steigen könnten. Der Energieminister hat sogar schon vom vierstelligen Bereich gesprochen, das kann schon mal ein Monatsgehalt sein. Da braucht man zur Dramatik der möglichen Auswirkungen, sie sind ja noch nicht eingetreten, nichts mehr sagen.

War es ein Fehler der EU-Kommission, so harte Sanktionen zu verhängen? Man wollte damit den Krieg beenden, aber scheinbar funktioniert das nicht, die Sanktionen wirken in dieser Form nicht so stark in Russland.

Ich weiß nicht, ob es ein Fehler war. Ich weiß nur auch nicht, ob es fertig gedacht war. Ich möchte nicht beurteilen, ob es gut oder schlecht ist, aber man muss solche Entscheidungen fertig denken. Was bedeutet das für die Menschen in Europa, für die Wirtschaft und den Standort? Wie lange halten wir das so aus? Diese Sanktionen haben auch indirekte Wirkungen. Man hätte bedenken müssen, dass es nur eine begrenzte Energie-Infrastruktur gibt, die nach Europa führt. Wenn ich öffentlich sage und die politische Entscheidung treffe, dass ich mich mittelfristig vom russischen Gas unabhängig machen will, dann weiß ich, dass ich andere Quellen brauche und von dort auch transportieren muss. Wenn ich natürlich in der Pendeluhr schlafe und mich nicht rechtzeitig um die Infrastruktur kümmere, mache ich mich schuldig. Wir in Österreich haben keinen Meereshafen, wir können das nicht allein machen, aber es braucht einen schnellen Bau von Pipelines aus dem Süden, um nicht nur Österreich sondern auch Deutschland, Tschechien und die Slowakei versorgen zu können. Sonst gibt es nicht nur im kommenden Winter, sondern möglicherweise in den kommenden Jahren ein echtes Engpassproblem und hohe Preise. Und zwar nicht nur für Monate, sondern für eine lange Zeit. Ich sage Ihnen ganz offen: Das ist untragbar und muss vermieden werden.

Das sind schwere Vorwürfe. Sie sagen, man macht sich schuldig, an wen genau adressieren Sie das?

Ich glaube es muss von der Europäischen Kommission einen ganz klaren Plan geben, wo es hingeht. Die Länder sind unterschiedlich betroffen, wir in Österreich sind ein Binnenstaat und sind jetzt davon abhängig, dass uns jemand Gas verkauft, aber dafür braucht es ein Leitungsnetz. Und ein Leitungsnetz brauch Rechts- und Planungssicherheit, damit die Investitionen getätigt werden. Um ein Beispiel zu nennen, es braucht einen Lückenschluss nach Krk in Kroatien. Dort gibt es ein Terminal, das kann man vergrößern und ausbauen. Und damit von dort auch wirklich Gas an unsere Hauptleitung kommt, braucht es in Murfeld in der Steiermark auch einen Pipeline-Anschluss.