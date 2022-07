Gas sparen: Nach Kohle- erlaubt Gewessler auch Ölkraftwerke

Dennoch, ein Teil des in Österreich gelagerten Gases gehöre Ländern wie Slowenien, ein Teil Unternehmen, ein Teil ist für Haushalte reserviert. „Es gibt keine Verpflichtung von Unternehmen, bekannt zu geben, wo sie eingespeichert haben“, so die grüne Ministerin, die weder Prozentangaben machen, noch Namen nennen will. Nur so viel: „Wir haben es mit einer unsicheren Situation zu tun.“

Das Ministerium wird eine Verordnung mit Maßnahmen in Begutachtung schicken, die vorsieht, dass Industrien und Kraftwerke, die auch mit Öl betrieben werden können, selbiges tun werden müssen. Die Umrüstung werde nicht in allen Fällen machbar sein, gesteht die Klimaministerin ein. „Alles, was beim Gas sparen hilft, hilft, die Abhängigkeit zu reduzieren.“

Ziel der Regierung bleibt, bis Anfang Herbst rund 80 Prozent der Speicher in Österreich zu füllen. Wenn weiterhin beständig 200 bis 300 Gigawattstunden Gas pro Tag eingespeichert werden, „können wir unsere Einspeicherziele erreichen“, sagte Wolfgang Urbantschitsch, Vorstand der Regulierungsbehörde E-Control im Gespräch mit dem KURIER.

Österreich hat, anders als Deutschland, ausreichend große Speicher, um einen Jahresvorrat an Gas einzuspeichern.