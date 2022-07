Endlich verständlich: So funktioniert die Gasversorgung

Das bedeutet, dass sowohl österreichische als auch internationale Unternehmen über ihr Gas selbst verfügen und nur, weil eine bestimmte Menge derzeit eingespeichert ist, kann sie immer noch verkauft werden. Dass die Füllstände seit Monaten steigen, ist dem Lauf der Jahreszeiten geschuldet. Da im Sommer weniger Energie verbraucht wird, werden die Überschüsse verwendet, um die Speicher anzufüllen, mit denen man über den Winter kommt.

Versorgungssicherheit

Dass wir uns mit dem Verweis auf die Speicherstände in einer falschen Sicherheit wiegen, möchte Urbantschitsch trotzdem nicht gelten lassen. Denn um Gas an den Kunden zu bringen, müssen auch die entsprechenden Transportkapazitäten in den Pipelines gebucht werden. Liegt das Erdgas also in einer bestimmten Region, so ist es naheliegend, es auch in dem Marktgebiet zu verkaufen.