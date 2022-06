Gewessler schnappt sich russischen Gasspeicher

Alle Gasspeicher? Die russische Gazprom-Tochter GSA besitzt einen der größten Gasspeicher in Österreich in Haidach in Salzburg. Haidach ist sogar der zweitgrößte Speicher Mitteleuropas. Und dieser Speicher ist aktuell zu null Prozent gefüllt.

Deshalb hat das Parlament mit Zweidrittel-Mehrheit bereits vor Wochen der Energieministerin einen juristischen Werkzeugkasten genehmigt, mit dem sie den (absichtlich) ungenutzten Speicher Haidach (Bild) quasi beschlagnahmen kann: "Nütze ihn, oder er ist weg" ("use it or lose it") heißt die Regelung. Unternehmen, die zum Stichtag 1. Juli weniger als 10 Prozent Gas eingespeichert haben, können die Nutzungsrechte vom Energieministerium entzogen werden.