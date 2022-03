Diese Konzerne sind Wladimir Putins Cash-Cows

Konzernchef von Rosneft ist seit 2004 der ehemalige KGB-Mitarbeiter Igor Setschin. Er kennt Wladimir Putin noch aus dessen Zeit in der Stadtverwaltung von St. Petersburg und war auch einer seiner Berater in Moskau. Setschin steht bereits seit der Annexion der Krim 2014 auf der US-Sanktionsliste. Seit 2022 steht er auch auf der Sanktionsliste der EU. Vorsitzender des Aufsichtsrates ist der ehemalige deutsche Kanzler Gerhard Schröder (SPD). In dem Gremium sitzt außerdem Österreichs ehemalige Außenministerin Karin Kneissl, deren Hochzeit in der Steiermark Wladimir Putin im Jahr 2018 besucht hat.

Wagit Alekperows Lukoil

Lukoil ist der größte private Ölkonzern Russlands. Das Unternehmen wurde 1991 staatlich gegründet, 1993 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt und anschließend privatisiert. Lukoil ist mit über 100.000 Mitarbeitern laut eigener Angabe für zwei Prozent der weltweiten Ölförderung verantwortlich.