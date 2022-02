Selbst wenn die ukrainischen Pipelines ausfallen sollten, könnte Österreich auf anderen Wegen versorgt werden (siehe Grafik). Der Großteil des russischen Erdgases erreicht Europa ohnehin über die Ostseepipeline Nord Stream. Das bedeutet aber nicht, dass die Gaspreise nicht dauerhaft hoch bleiben.

Szenario wie Ölkrise in den 1970er Jahren

Nach den Berechnungen von Kurt Kratena vom Wiener Centre of Economic Scenario Analysis and Research (CESAR) würde sich ein Gaspreis-Schock ähnlich auf die Volkswirtschaft auswirken wie die Ölkrise in den 1970er Jahren. Wenn sich der Gaspreis in der Periode von 2022 bis 2030 gegenüber bisherigen Prognosen verdoppelt, würden die Verbraucherpreise von Gas in Österreich um 80 Prozent ansteigen. Strom würde um knapp 10 Prozent teurer.

In der gesamten Volkswirtschaft könnten durch die Verteuerung 6.900 bis 10.000 Arbeitsplätze wegfallen, schätzt Kratena. - Netto, denn in anderen Bereichen wie etwa bei Energieeffizienz-Maßnahmen und erneuerbaren Energien würden auch neue Arbeitsplätze entstehen.