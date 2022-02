Wie Chinas Regierung österreichische Unternehmen einschüchtert

Gar keinen Spaß verstehen chinesische Investoren, wenn es um die Politik geht. Kritik am chinesischen Regime ist tabu. „Angst vor der chinesischen Regierung ist auf jeden Fall da“, meint Schuh.

Über Menschenrechtsverletzungen gegen Uiguren oder Drohungen gegenüber Taiwan dürfe kein kritisches Wort verloren werden, sonst bekomme man Probleme. „Wer dabei sein will, muss die Spielregeln kennen“, so Schuh. Österreichische Unternehmen seien allerdings ohnehin viel zu klein, um durch Kritik die öffentliche Meinung beeinflussen zu können.

Betriebsräte unbekannt

Ebenfalls kein großes Faible haben chinesische Investoren für Betriebsräte. „So etwas verstehen sie nicht. Aus ihrer Sicht behindert das nur die Umsetzung von Zielen“, sagt Schuh. In China würden freie Gewerkschaften unterdrückt werden. In Österreich könnten sie aber nichts gegen Betriebsräte unternehmen. „Da müssen sie sich schon an die Gesetze halten.“