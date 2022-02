China, die unantastbare Supermacht? Der Schein trügt

Gebremste Wirtschaft

Glaubt man den Zahlen aus Peking, so wuchs die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt im vergangenen Jahr zwar erneut (um 8,1 Prozent des BIP), das dürfte aber vor allem am Vergleich zum desaströsen Vorjahr liegen. In der zweiten Jahreshälfte 2021 zeigt der Trend dagegen steil nach unten. Das liegt zum einen am gewaltigen Immobiliensektor, der von der Fast-Pleite des zweitgrößten Baukonzerns Evergrande schwer getroffen wurde.

Dazu kommt der regulatorische Machtkampf, den die Staatsführung mit den größten heimischen Tech-Konzernen suchte. In keiner anderen Branche wurde im kommunistischen China in den letzten Jahren so schnell so viel Reichtum angehäuft wie bei Alibaba, Tencent und Co. Den Machthabern ist das ein Dorn im Auge: Einige chinesische Milliardäre waren über die Jahre zu mächtig und offen kritisch geworden. Also sorgte man dafür, dass ihr Vermögen und der Einfluss ihrer Konzerne schrumpfte.