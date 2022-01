China vor Olympia: Macht und Ohnmacht eines Wirtschaftsgiganten

Weil die Wirtschaft in den USA und China nicht mehr so stark wie im Vorjahr wachsen wird – Peking meldete plus 8,1 Prozent für 2021 – musste der IWF auch die Aussichten für die Weltwirtschaft zurücknehmen. Heuer soll Chinas Wachstum nur noch 4,8 Prozent betragen. Nach den zweistelligen Zuwachsraten der Vergangenheit sei dies eine „bedeutsame Flaute“.

Auf der Habenseite steht, dass Peking bisher neben Corona auch die Inflation im Griff hat. Die Teuerung betrug 2021 nur ein Prozent, so konnte die Notenbank soeben die Zinsen senken, um die Konjunktur zu stützen. In den USA passiert das Gegenteil, weil die Inflation bei sieben Prozent angekommen ist.

Die nach den USA zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt ist Exportweltmeister und überschüttet die Welt regelrecht mit seinen Elektroprodukten und Computern oder Medizin-Produkten wie Masken.