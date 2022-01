Finden Sie gar nichts Positives an Winterspielen in Peking?

Ein Teilaspekt ist spannend. Nämlich, wenn es darum geht, Wintersport in Gegenden zu bringen, in denen er noch nicht so populär ist. Dennoch lehrt der Blick zurück eines: Dieser Anspruch hat selten funktioniert. Aber China ist dafür ein besonders großer Markt. Man muss es daher wohl probieren, um zu sehen, ob es funktionieren kann. Meine Erwartungen sind dennoch gedämpft.

Trauern Sie Winterspielen in Europa nach?

Ich finde es schade, weil ich Olympia nicht nur als kommerzielles Ereignis verstehe, sondern als etwas, das auch eine andere Kraft entwickeln kann. Ich habe mich auch dafür eingesetzt, dass wir so etwas noch einmal in Innsbruck auf den Weg bringen. Aber es war rasch klar, dass es aufgrund der Stimmung innerhalb der Bevölkerung schwierig werden wird. Vielleicht eröffnet gerade die Pandemie neue Perspektiven und Chancen?

Das müssen Sie erklären!

Vielleicht erkennt die junge Generation an diesem Gefühl der Einschränkungen, an dem Umstand, nicht mehr überall zu jeder Zeit hinreisen zu können, einen neuen Wert an einem Event wie Olympia. Die Jugend erlebt gerade eine Phase des Entzugs, was das Miteinander betrifft. Olympische Spiele haben das Potenzial, Menschen und Kulturen auf einzigartige Weise zusammen zu bringen. Vielleicht wollen viele das zukünftig wieder selbst erleben in ihrer Nähe. Sollte diese Entwicklung eintreten, könnte die Stimmung auch in der gesamten Bevölkerung in Richtung Offenheit kippen. Die letzte Abstimmung in Tirol war geprägt von einer diffusen aber tiefsitzenden emotionalen Ablehnung, die von den Gegnern geschickt bespielt wurde. Das muss nicht so bleiben.