Olympia, eine Dystopie? Wir freuen uns trotzdem darauf

Fest steht, dass diese Winterspiele fordernder werden als alle bisherigen. Das liegt einerseits an den jüngsten Entwicklungen in der Pandemie, die Gastgeber China dazu veranlasst haben, die Regeln für Einreisende noch einmal zu verschärfen. Anders wäre eine Durchführung nicht vorstellbar. Aber weil Olympia trotz aller Kommerzialisierungsauswüchse ein Fest der Begegnung und der Nähe geblieben ist, verliert die Veranstaltung in Corona-Zeiten etwas von ihrem Reiz.

Blick hinter die Kulissen

Auch deshalb hat sich der KURIER dazu entschieden, keine Reporter nach China zu entsenden. Das gesundheitliche Wohl unserer Mitarbeiter hat diesen Entschluss letztlich leicht gemacht. Dennoch ist uns bewusst, dass Sportjournalismus – gerade bei Veranstaltungen wie Olympia – vom oft launigen, manchmal verwunderten, immer aber kritischen Blick hinter die Kulissen lebt. Den wollen wir Ihnen auch dieses Mal bieten.