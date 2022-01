ÖSV-Snowboardstar Hämmerle über Corona: "Man kann leicht durchdrehen"

Der KURIER wird Alessandro Hämmerle während der Winterspiele begleiten und regelmäßig darüber berichten, wie es ihm in China ergeht und was er dort erlebt. Vor der Abreise nach Peking wartete auf den besten Snowboardcrosser der Gegenwart noch ein Weltcup in Cortina d' Ampezzo.

Würde sich Alessandro Hämmerle streng an das offizielle Playbook der Winterspiele halten, dann hätte er am Samstag beim Weltcup in Cortina erst gar nicht starten dürfen. Zwei Wochen vor der Anreise nach Peking sollte sich jeder in Selbstisolation begeben und den Kontakt zu Mitmenschen auf ein Minimum reduzieren, heißt es da im olympischen Verhaltenskodex.