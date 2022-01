ÖSV-Snowboardstar Hämmerle: "Ab jetzt wird Olympia realer"

Der KURIER wird Alessandro Hämmerle während der Winterspiele begleiten und regelmäßig darüber berichten, wie es ihm in China ergeht und was er dort erlebt. Am Montag fasste der 28-jährige Snowboardcrosser in Wien sein Olympia-Outfit aus.

Alessandro Hämmerle war nicht ganz unglücklich darüber, dass am vergangenen Samstag der Weltcup in Chiesa in Valmalenco (ITA) abgesagt wurde. So hatte der Snowboardcrosser aus dem Montafon noch Zeit für ein letztes gemeinsames Wochenende mit seiner Freundin, die in Wien lebt, ehe er sich abkapselt und seine sozialen Kontakte auf ein Minimum beschränkt. Sicher ist sicher. „Ab jetzt befinde ich mich in der Olympia-Blase“, sagt der dreifache Gesamtweltcupsieger.