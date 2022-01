Gut oder böse? Warum China vor den Winterspielen in der Kritik steht

Weltbühne

Heute ist niemand mehr naiv. "Wir sind keine Weltregierung, die dafür Sorge tragen kann, dass ein souveränes Land Gesetze verabschiedet, bestimmte Standards einhält", sagt der heutige IOC-Präsident Thomas Bach nüchtern. Politik müsse man da außen vor lassen. Die Spiele seien nun mal in einem fairen Wettstreit 2015 an Peking vergeben worden. Was oft vergessen wird: Das war auch deshalb so, weil die meisten europäischen Konkurrenten – etwa Davos, München und Oslo – wegen fehlender Unterstützung der Bevölkerung freiwillig aus dem Rennen ausgeschieden sind.

Jetzt hat die chinesische Politik jene Bühne, die nur eine Sportgroßveranstaltung bieten kann. Doch was ist es eigentlich, das China auf dieser Bühne darstellen will? Die Annahme nämlich, dass es der Volksrepublik darum gehe, sich der Welt als sauberer Player zu präsentieren, ist überholt. „Das hat China nicht nötig“, sagt Journalist Mark Dreyer (Buch: "Sporting Superpower", Podcast: "China Sports Insider") in Peking. "China hat seinen Platz auf der Weltbühne längst." Darum sei es bei den Spielen 2008 gegangen, heute ist die Situation längst eine andere.