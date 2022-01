Dem Boykott zum Trotz: Welche Sponsoren hinter Olympia stecken

Procter & Gamble (USA)

Unter den "Großen 13" hat The Procter & Gamble Company die größte Tradition. Die beiden britischen Auswanderer William Procter und James Gamble gründeten 1837 in Cincinnati die Firma, die heute zu den weltweit größten Konsumgüter-Konzernen gehört. Bereits 1915 expandierte P&G erstmals über US-Grenzen hinaus, zuerst nach Kanada, dann nach England.

Heute hat der Konzern, zu dessen Marken Pampers, Always, Meister Proper, Ariel, Duracell oder Gillette und Braun zählen, 135.000 Mitarbeiter, die in 80 Ländern verstreut sind. Der Umsatz des US-Riesen wuchs im Jahr 2021 auf ein Niveau von rund 76 Milliarden US-Dollar (68,1 Milliarden Euro). Im internationalen Vergleich führt P&G das Ranking der nach Umsatz größten FMCG-Konzerne im Nonfood Segment vor Unilever an.

Als globaler Partner steht P&G dem IOC bis Olympia 2028 in Los Angeles zur Verfügung. Das 2020 unterschriebene Abkommen umfasst erstmalig die weltweiten Vermarktungsrechte für die Paralympischen Spiele. Man will sich für weitere Fortschritte in ihren gemeinsamen Werten einsetzen: Gleichstellung und Inklusion, ökologische Nachhaltigkeit und einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft zu nehmen. Apropos Nachhaltigkeit: P&G ließ vor den Spielen in Tokio zum ersten Mal Podien aus recyceltem Kunststoff bauen. Auch künftig will man diesen Trend fortsetzen.