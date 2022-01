Olympia-Gastarbeiter aus Österreich, der in China fast durchgedreht wäre

Mit drei Mahlzeiten am Tag, die man ihm vor die Zimmertür stellte, plus 35 chinesischen und fünf japanischen TV-Sendern als Abwechslung. Meist streikte das Internet. Weil 400 Quarantäne-Genossen das gleiche versuchten wir er: mit der Außenwelt zu kommunizieren.

In den Tagen vor dem Heiligen Abend, gesteht Theiner, sei er am Durchdrehen gewesen. Kniebeugen plus sieben Schritt vor und zurück bei nicht zu öffnendem Fenster reichten nicht mehr zu seelischer Balance.