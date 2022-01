Wie sich die ÖSV-Stars in Peking vor Corona schützen können

Viele fürchten sich vor der Reise nach Peking. 49 österreichische Athletinnen und Athleten sind am Freitag für den Direkt-Charterflug von Wien in die chinesische Metropole zu den Olympischen Spielen vorgesehen. Eine Corona-Infektion in 10.000 m Höhe würde die Teilnahme unmöglich machen. Aus virologischer Sicht herrscht im Flieger "keine allzugroße Ansteckungsgefahr", wie Norbert Nowotny von der Veterinärmedizinischen Universität Wien zur APA - Austria Presse Agentur sagte.

Anders als beim ersten SARS Corona-Virus 2002/2003, als je länger ein Flug dauerte, desto mehr Ansteckungen stattfanden, "kommt es jetzt praktisch kaum zu Infektionen über die Luftzirkulation in Flugzeugen", erklärte der Virologe. "2002/2003 gab es nachgewiesene Infektionen in Flugzeugen, die Klimaanlagen-Technologie scheint inzwischen deutlich verbessert." Wegen der generellen Übertragbarkeit des Virus über die Luft (Aerosole) ist das Tragen der FFP2-Maske aber freilich unbedingtes Muss. Diese solle generell immer dann ausgetauscht werden, wenn sie durchfeuchtet, schmutzig oder beschädigt ist.

Aus virologischer Sicht ist es laut Nowotny "definitiv eine gute Sicherheitsmaßnahme, wenn im Flieger jeweils ein Sitz freibleibt". Auch abwechselnd zu essen oder zu trinken, könne man "ins Auge fassen". Das heißt, dass die Personen in unmittelbarer Nähe jeweils die FFP2-Maske tragen, während man sich selbst stärkt.

Wenn man auf die Toilette muss, soll man die partikelfilternde Maske unbedingt auflassen. "Die winzigen Toiletten im Flugzeug sind eine Gefahr, das Maskentragen daher enorm wichtig. Im Urin und Stuhl ist im Vergleich nicht viel Virus drinnen, aber wir haben eine Diagnostik aufgebaut auf Kläranlagenuntersuchung. Die Toilette ist ein Gefahrenpunkt", ergänzte Nowotny.