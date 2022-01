Ungeimpft in der Olympia-Quarantäne: So geht es Patrizia Kummer

Die Schweizer Snowboarderin hat im Herbst für Aufsehen gesorgt, als sie erklärte, sich nicht gegen das Coronavirus impfen lassen zu wollen. Selbst dann nicht, als klar war, dass für einen Auftritt in Peking die Quarantäne nötig werden würde. Und nicht einmal, nachdem ihr am Abend vor den Weltcups in Italien der Start untersagt worden war – wegen des fehlenden Stichs.

Dabei ist die 34-jährige Walliserin keineswegs gegen die Impfung an sich, „ich habe Impfungen als Kind bekommen und habe mich auch mehrfach gegen Grippe impfen lassen“. Nur die Impfung jetzt sieht sie nicht ein. „Ich trage Maske, ich desinfiziere die Hände, ich halte Abstand – und so belaste ich auch die Spitäler nicht“, sagt sie bei einer Videokonferenz von Swiss Ski an Mittwochmorgen. Näher eingehen auf die Gründe will sie nicht.

Die dreifache Gesamtweltcupsiegerin hat auf Risiko gesetzt: Nur einen siebenten Platz vom Saisonauftakt in Russland hat sie zu Buche stehen, die übrigen Bewerbe im olympischen Parallel-Riesenslalom verpasste sie wegen der Corona-Regeln – den letzten, weil sie schon in China saß. Die drei Wochen in Quarantäne zahlt sie selbst, hätte sie die Qualifikation für Olympia verpasst, hätte sie auch die Flüge zahlen müssen. Diesen ersten Erfolg hat Kummer schon verbucht.