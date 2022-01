Schock nach Olympia-Qualifikation: Slalomstar Matt hat Corona

Am Samstag bejubelte Michael Matt den vierten Platz im Slalom von Kitzbühel, der ihm auf den letzten Drücker noch das Ticket für die Winterspiele in Peking bescherte. Einige Stunden später ereilte den Flirscher eine schlechte Nachricht.

Matt wurde positiv auf das Coronavirus getestet und verpasst damit am Dienstag das Night Race in Schladming. Dabei hat der 28-Jährige noch Glück im Unglück. Hätte er das Heimrennen in Kitzbühel verpasst, hätte Olympia in China ohne den Bronzemedaillengewinner von 2018 stattgefunden.