Lieferketten von Asien nach Europa hängen an einem seidenen Faden

Die Turbulenzen in der Seefracht betreffen nicht nur Asien, sondern sind ein weltweites Problem. So sitzen unter anderem auch in den USA Container fest. „Alle wünschen sich eine Rückkehr zur Normalität, aber so wie wir sie vor Corona kannten, wird sie noch Monate lang nicht kommen. Wenn überhaupt“, sagt Till. Erst, wenn die Menschen wieder mehr Reisen können und weniger Geld für den Konsum ausgeben, dann könne sich die Lage normalisieren.

In Österreich ist die Situation – derzeit noch – entspannter. Alexander Klacska, Obmann der Bundessparte Transport und Verkehr in der Wirtschaftskammer Österreich, hat sich in der Branche umgehört: „Bei einigen Unternehmen ist die Situation wegen Quarantänefällen angespannt.“