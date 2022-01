"Fight Club" bekommt in China ein anderes Ende

Der Kultfilm "Fight Club" (1999) von David Fincher hat in China ein neues Ende bekommen, wie u. a. der Guardian berichtet.

Fans aus China hatten am Wochenende eine Version des Films mit Brad Pitt und Edward Norton auf der neuen Streamingplattform Tencent Video entdeckt, die mit einem alternativen Ende versehen war. Anstelle der anarchistischen, antikapitalistischen Message steht in der chinesischen Version der Staat als Sieger da.

Im Originalfilm erschießt der von Edward Norton gespielte namenlose Protagonist sein Alter Ego Tyler Durden (Brad Pitt). Dann sieht er zu, wie mehrere BankgebĂ€ude rund um ihn explodieren, im Hintergrund ist "Where is my mind?" von den Pixies zu hören. Die Szene deutet an, dass die moderne Zivilisation in die BrĂŒche geht.

In der chinesischen Version ist anstelle der explodierenden GebĂ€ude eine ErklĂ€rung zu sehen: "Die Polizei hat den ganzen Plan schnell durchschaut, alle Kriminellen festgenommen und so das Explodieren der Bombe erfolgreich verhindert", heißt es da.